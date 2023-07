Porta Elisa News



Panico, addio: l'attaccante va alla Carrarese

martedì, 11 luglio 2023, 12:02

La notizia era nell'aria, ora c'è ufficialità: niente bis in rossonero per Giuseppe Panico, l'attaccante della Lucchese arrivato nel gennaio scorso e che ha realizzato cinque gol in 17 partite risultando sempre uno dei migliori. Sulle sue tracce era da giorni la Carrarese che si è aggiudicata il prestito del giocatore dal Crotone che dispone del cartellino della punta.

"Il Football Club Crotone – si legge in una nota della società calabrese – comunica di aver ceduto alla Carrarese Calcio 1908, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive dell’attaccante Giuseppe Panico, classe 1997. La Società augura al calciatore le migliori fortune per il prosieguo della carriera!".