Un nuovo ritorno a casa: ecco Federico Russo

lunedì, 17 luglio 2023, 21:19

di diego checchi

E' fatta per il ritorno in rossonero di Federico Russo, la trattativa è stata chiusa in serata e domani il giocatore sosterrà le visite mediche e si metterà a disposizione di mister Gorgone. Manca quindi solo l'ufficialità, ma è ormai un dettaglio. Russo è legato alla Lucchese da due esperienze, la prima con la Berretti rossonera allenata da Antonio Niccolai e poi ci fu l'esordio in Prima squadra con Galderisi in panchina e la seconda quando sulla tolda di comando rossonera c'era Giovanni Lopez.

Il ragazzo di Pistoia può fare sia il trequartista, ma anche l'esterno in un attacco a tre. In arrivo anche l'altro attaccante Giuseppe Guadagni classe 2001 che nell'ultima stagione ha giocato nella Recanatese il cui cartellino però è di proprietà dell'Avellino. Classe 1997, Russo ha realizzato 24 presenze e 0 gol tra le due stagione 2014-2015 e la 2017-2018 con la Lucchese, mentre nella sua ultima squadra il San Donato Tavernelle ha disputato ben 99 partite realizzando la bellezza di 40 gol.