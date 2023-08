3-0 al Real Forte Querceta nella prima amichevole stagionale

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 31 luglio 2023, 06:29

E' in arrivo il difensore esterno Nicolas Perrotta, classe 2001, che vanta trascorsi nelle giovanili della Cremonese e in serie D (nel Calvina Desenzano e nel Sona). Per l'attacco spunta il nome di Gori, di proprietà della Fiorentina

sabato, 29 luglio 2023, 16:57

Le strade tra la Lucchese e Ivan Maraia si sono già del tutto separate: il tecnico che non è stato riconfermato dalla nuova società ma che era rimasto dipendente avendo un contratto biennale, ha rescisso il contratto con il club rossonero

giovedì, 27 luglio 2023, 20:03

Terminata la preparazione nel ritiro del Ciocco, i rossoneri finiranno la settimana di lavoro sul campo di San Giuliano Terme nei pressi dell'albergo che ora è di proprietà della Lucchese e che fungerà da foresteria

giovedì, 27 luglio 2023, 15:59

E' Giuseppe Leone, scuola Juventus, è l'ultimo nome per rinforzare il centrocampo rossonero. Il giocatore classe 2001 sarebbe una delle opzioni per rinforzare il reparto centrale della formazione di mister Gorgone e in queste ore si starebbero sviluppando i contatti tra la società rossonera e l'entourage del giocatore: vatna tre...