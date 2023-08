Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Ho visto molte cose buone"

domenica, 6 agosto 2023, 07:59

C'è soddisfazione in mister Gorgone a fine della seconda amichevole disputata e vinta per 5-0 a Poggibonsi contro una formazione di serie D. La formazione inizia a metabolizzare i dettami dell'allenatore, che sin dall'inizio ha chiesto coraggio ai suoi, voglia di giocarsi sempre e comunque la partita.

Per il tecnico rossonero, come ha dichiarato ai microfoni della società, la strada è quella giusta: "Buon test, abbiamo fatto una buona partita contro una squadra di Serie D di buon livello, organizzata. Proseguiamo il percorso: c'è tanto ancora da fare ma ho visto anche molte cose buone, applicazione, grande coraggio che è importante e che ho visto nei ragazzi per interpretare la gara in un certo modo: andiamo avanti".