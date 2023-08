Porta Elisa News



I rossoneri vincono anche a Prato

domenica, 20 agosto 2023, 18:42

Ancora una vittoria, per quanto il calcio d'agosto non sia più di tanto significativo, per la Lucchese. Nell'allenamento congiunto a porte chiuse tra la formazione laniera e i rossoneri si sono imposti questi ultimi per 3-1 grazie alle reti di Romero (doppietta) e Cangianiello. Romero, tra i più in forma in questo inizio di stagione, ha dunque deciso il match come era successo già in precedenza.

E' la quarta vittoria su quattro gare disputate (tutte contro formazioni di serie D e con sole tre reti subite). Da qui all'esordio in campionato (1 settembre), probabile che la Lucchese affronti almeno ancora un avversario prima del match di apertura al Porta Elisa.