Il maltempo fa saltare la presentazione

mercoledì, 30 agosto 2023, 19:57

Niente da fare: la presentazione della squadra rossonera a Villa Bottini è stata rinviata causa maltempo, sino all'ultimo la società ha sperato di riuscire a organizzare l'evento al punto che il contrordine è arrivato a una manciata di minuti dall'orario di inizio. Il tecnico rossonero Gorgone e i giocatori hanno voluto comunque salutare i tifosi e si sono messi a parlare con loro fuori dal Porta Elisa.

Ecco le parole di mister Gorgone: “Dispiace per il maltempo che ha portato all’annullamento della presentazione. La squadra e io ci tenevamo comunque a dare il nostro saluto ai tifosi. Per quanto riguarda il campionato alle porte, sarà il campo a parlare per noi. Inutile negare che il girone è complicato ma noi non abbiamo nessuna paura di dover scalare e lo faremo cercando di ribaltare i pronostici che non ci vedono indicate tra le prime dieci forze. Se gli altri saranno più bravi di noi lo diremo solo dopo aver sudato e dato tutto. Il gruppo è unito, questa è una squadra vera composta da ragazzi che hanno sposato il progetto con entusiasmo e alcuni di loro, pur di vestire questa maglia, hanno rinunciato alle proposte di altre piazze.Garantisco per la squadra che non mancherà mai l’impegno verso la tifoseria e la città verso cui saremo sempre rispettosi”.