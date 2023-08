Porta Elisa News



Il Porta Elisa si rifà il trucco, ma tramonta il progetto di nuovo impianto

mercoledì, 9 agosto 2023, 13:34

Verso la conclusione gli importanti lavori di rifacimento al look del Porta Elisa che a breve si presenterà in una veste nuova per quanto riguarda l'imbiancatura, i servizi igienici, le aree hospitality e non solo. Stamattina i vertici rossoneri, l'amministratore delegato Ray Lo Faso e il direttore generale Giuseppe Mangiarano hanno fatto il punto della situazione dei lavori che prevedono, ed è una novità assoluta, anche l'abbattimento della rete di recinzione che separa la tribuna dal campo, sul modello di quanto fatto a Bergamo, Alessandria, Torino e Udine. I lavori non sono ancora ultimati, ma la rinfrescata alle strutture è già evidente. A partire dagli intonaci e dalle aree hospitality interne, ma anche agli scalini di accesso.

“I lavori sono ancora in corso – ha spiegato Lo Faso – la nuova zona hospitality sarà dove era la sala stampa in precedenza con quest'ultima che sarà invece nella parte finale dei locali sotto la tribuna. La vecchia area hospitality diverrà invece un privè per le personalità di rilievo che verranno allo stadio. Entro il 22-25 agosto contiamo di finire i lavori interni, l'esterno entro comunque il 3 settembre, data di inizio del campionato”. Tra i lavori, prevista anche la sostituzione dei seggiolini della tribuna, con quelli vecchi che, se recuperabile, potrebbero passare in gradinata dove sono comunque stati puliti a fondo i gradoni e risistemati i bagni al pari degli altri settori. Anche le panchine verranno sostituite mentre per gli spogliatoi sono previsti i lavori per il prossimo anno.

Quanto al terreno di gioco, l'ultima concimatura è prevista per il 21 agosto, poi inizieranno i tagli dell'erba in vista del campionato. Il costo degli interventi si avvicina ai 500mila euro, una parte dei quali verrà pagata dal Comune. “Abbiamo avuto una promessa di aiuto dal Comune – ha aggiunto Lo Faso – anche se ancora non è stata quantificata, il sindaco è stato molto disponibile considerando che alcuni lavori sono di straordinaria manutenzione: non ci aspettiamo nulla di trascendentale, ma è un segnale di attenzione. Più avanti, dovremo affrontare anche la questione torri faro con quelle supplementari che costano 12500 euro al mese. Avrebbe senso sostituirle: con 400mila euro si potrebbero mettere nuove, dovremo affrontare il discorso con il Comune”. Inevitabile un accenno al progetto del nuovo Porta Elisa che, ormai è evidente, questa società non intende alimentare, almeno con proprie risorse. “Fin dai primi giorni – ha spiegato Lo Faso – abbiamo ribadito che non siamo venuti per lo stadio e a nostro avviso il progetto è eccessivo: 50 milioni di costi pongono un problema economico. Chi investe? Chi paga? Mi pare sovradimensionato e comunque per noi non è sostenibile. Se Aurora Immobiliare ha gli investitori è un discorso, noi su queste cifre non ci muoviamo. Il piano B? Vogliamo recuperare la tribuna in tre passaggi e se il Comune ci interpella per un progetto fattibile noi siamo pronti ma sotto i 10 milioni di spesa”.

C'è poi il capitolo foresteria nell'albergo di San Giuliano in provincia di Pisa che per la nuova proprietà deve divenire una sorta di quartiere generale rossonero con non solo la foresteria. “Oggi ci stiamo barcamenando su alcune emergenze a partire dai campi di allenamento considerando che Saltocchio è in sintetico e che non ha spogliatoi adeguati – ha aggiunto Lo Faso – mentre all'Acquedotto sono previsti altri lavori. San Giuliano nel giro di due anni sarà la nostra foresteria e lì andrà anche il convitto, potrebbe essere propedeutico per una sinergia ancora maggiore con il campo sportivo che è proprio accanto alla struttura per dare vita a un polo importante: pensate che vorrebbe dire avere il campo di allenamento accanto alla foresteria: può divenire un polo di eccellenza. Dobbiamo dare vita a una struttura che ci consenta di essere indipendenti”.