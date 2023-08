Porta Elisa News



Lavori al Porta Elisa: interventi straordinari su tribuna e gradinata

giovedì, 3 agosto 2023, 19:17

Il Porta Elisa si fa bello. Vanno avanti i lavori di ristrutturazione dello stadio specie relativamente ai settori di tribuna e gradinata che maggiormente necessitavano di interventi straordinari. Il presidente Bulgarella ha spinto per accelerare i lavori in modo tale che il tempio rossonero sia pronto per l'inizio del campionato.

Questa la comunicazione della società:

"Proseguono a ritmo sostenuto i lavori allo stadio Porta Elisa. Il Presidente Bulgarella ha deciso di investire direttamente nella Tribuna Coperta e nella Gradinata, due settori che più di tutti avevano bisogno di un intervento straordinario. I lavori già annunciati all’indomani della cessione della società al Gruppo Bulgarella sono partiti immediatamente dopo le autorizzazioni concesse dagli organi competenti, con il Comune di Lucca che contribuirà in parte all’intervento straordinario. Si tratta di lavori di restauro e risanamento dello stadio, quelli già iniziati che hanno previsto la sostituzione delle sedute della tribuna centrale. Sono stati invece completati il recupero dei marmi esistenti ritornati all’aspetto originale nonché delle piastrelle esterne tra la tribuna ed il terreno di gioco, ed è stato anche ripristinato il colore originale del corrimano e degli intonati, infine sono state messe in sicurezza le vie di fuga delle scale della tribuna stessa. E’ già terminata la sistemazione delle sedute della gradinata del settore aperto al pubblico oltreché il recupero estetico della stessa lato tribuna. Prima dell’inizio della stagione sportiva saranno completati la nuova sala ospitalità, con nuovi percorsi di accesso per gli ospiti della tribuna coperta e la nuova sala stampa il cui accesso sarà dedicato lato tribuna ovest coperta".