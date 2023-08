Porta Elisa News



Mercato, Sabbione e Magnaghi a un passo

venerdì, 25 agosto 2023, 14:49

Doppio colpo ormai a un passo per la Lucchese che è vicinissima al difensore centrale Alessio Sabbione, classe 1991, e l'attaccante centrale Simone Magnaghi, classe 1993. I due sarebbero già giunti in città per le firme.

Alessio Sabbione, nella scorsa stagione ha indossato le maglie della Triestina e da gennaio dell'Alessandria, ma vanta già una lunga carriera nel Bari, Pordenone, Carpi e Crotone. Magnaghi, la scorsa stagione al Pordenone dove ha collezionato14 presenze e due gol a causa di un serio infortunio, mentre l'anno prima era stato assoluto protagonista al Pontedera dove in 37 gare aveva realizzato 16 gol (anche la Lucchese tra le sue vittime di quella stagione).