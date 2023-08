Porta Elisa News



Mercato, Sueva sempre più vicino

venerdì, 4 agosto 2023, 17:13

Gianluigi Sueva, attaccante classe 2001, è sempre più vicino alla Lucchese. La punta, che ha la doppia nazionalità italiana e dominicana, è di proprietà del Cosenza che è in trattativa ormai serrata con il club rossonero e il suo approdo a Lucca viene dato come sempre più probabile. Della possibile conclusione positiva della trattativa parla anche il portale www.tuttoc.com.

Sueva nello scorso campionato era in prestito all'Olbia dove ha collezionato 19 presenze e zero gol, mentre nei due anni precedenti al Cosenza in serie B ha disputato complessivamente una ventina di presenze non riuscendo però a andare in gol. Il giovane attaccante, invece, era andato a segno con grande continuità nella Primavera della squadra calabrese.