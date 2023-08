Porta Elisa News



Mercato, Montalto resta il favorito per l'attacco

giovedì, 24 agosto 2023, 08:41

Tutto o quasi su Adriano Montalto. La Lucchese, che a una decina di giorni dall'inizio del campionato è ancora un cantiere aperto, cerca di chiudere le trattative per rinforzare prima di tutto l'attacco, e il primo nome continua a essere quello del centravanti classe 1988 reduce da una stagione alla Reggiana dove ha messo a segno 9 gol in 22 presenze. E' infatti chiaro che, arrivo di Sueva a parte, il reparto offensivo, ma anche la difesa e il centrocampo necessitano di innesti, innesti peraltro richiesti pubblicamente dallo stesso tecnico all'indomani della partita di Altopascio con il Tau.

Proprio in queste ore starebbe sfumando un'altra ipotesi, quella di Edgaras Dibickas, più volte accostato ai rossoneri ma che sarebbe sul punto di firmare per il Catania. Montalto nella sua carriera ha vestito le maglie, oltre che della Reggiana che detiene il suo cartellino, di Ternana, Martina, Trapani (è originario di Erice), Reggina e altre con minori presenze. Molte le presenze in Serie B. Il record di gol, nel 2017-2018 quando con la Ternana in serie B realizzazione ben 20 reti.