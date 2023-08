Porta Elisa News



Mister Gorgone: "C'è bisogno di più di un giocatore per affrontare un campionato così difficile"

giovedì, 10 agosto 2023, 20:50

Mister Gorgone si gode la terza vittoria in amichevole contro un Tau in grado di creare più di un problema ai rossoneri, ma pensa anche in chiave campionato e ribadisce la necessità di rinforzare la squadra: "Avevamo davanti un'ottima squadra, abbiamo fatto cose buone, anche se a un certo punto siamo calati un po' stanchi e siamo un po' contati ma è importante mettere partite sulle gambe contro una squadra ottima. come questo Proseguiamo sino a domenica poi due giorni liberi e poi inizieremo con la settimana tipo di lavoro".

"Poi partiamo: l'inizio è difficile contro una squadra forte, in un girone difficilissimo, il calcio è bello perché a volte riserve a volte delle sorprese. i presupposti ci sono, siamo sulla buona strada. Parliamo con la società costantemente. C'è bisogno di più in un giocatore per affrontare un campionato così complicato, nell'ultimo decennio non c'è mai stato un girone B cosi complicato ne dobbiamo prendere atto, abbiamo voglia di stupire, non abbiamo paura di nessuno ma dobbiamo attrezzarsi in un certo modo altrimenti diventa un po' complicato"