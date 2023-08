Mister Gorgone sul calendario: "Inizio molto impegnativo"

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 7 agosto 2023, 16:39

Nuovo acquisto per la Lucchese targata Bulgarella: ecco il difensore esterno Nicolas Perrotta, classe 2001, che vanta trascorsi nelle giovanili della Cremonese e in serie D (nel Calvina Desenzano e nel Sona): ha firmato per un anno

lunedì, 7 agosto 2023, 15:17

Reso noto il calendario: la Lucchese farà il suo esordio in casa contro i grifoni, mentre la prima trasferta sarà nella vicina Sestri Levante seguita da una seconda trasferta a Recanati, poi Gubbio in casa. I rossoneri chiuderanno la stagione a Ancona: ecco il calendario completo

lunedì, 7 agosto 2023, 12:47

Il direttivo della Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei tre gironi del prossimo campionato di Serie C: la Lucchese è stata inserita nel girone B come lo scorso anno, un girone di ferro che vedrà protagoniste tante formazioni di prestigio che provengono dal Piemonte, Liguria, Sardegna, Toscana, Emilia Romagna,...

domenica, 6 agosto 2023, 07:59

Il tecnico rossonero dopo l'amichevole di Poggibonsi: "Buon test, abbiamo fatto una buona partita contro una squadra di Serie D di buon livello, organizzata. Proseguiamo il percorso, c'è ancora molto da fare, ma ho visto applicazione e coraggio"