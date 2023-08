Porta Elisa News



Porta Elisa, terminata l'installazione dei nuovi seggiolini

giovedì, 24 agosto 2023, 19:49

Proseguono i lavori di restyling del Porta Elisa. Dopo quelli mostrati nei giorni scorsi dall’amministratore delegato Ray Lo Faso, questa mattina è terminata l’installazione dei nuovi seggiolini nelle settore di tribuna d’onore e di tribuna centrale.

Come già annunciato prevendita degli abbonamenti di Tribuna Laterale Est ed Ovest inizierà non appena ci sarà la concessione dell’aumento della capienza da parte della commissione provinciale di vigilanza che dovrebbe garantire 400 posti in più. Ricordiamo che il costo dell’abbonamento agevolato e valido per 18 gare è 230 euro intero, 120 euro da 15 a 25 anni e over 70, 90 euro da 8 a 14 anni e donne.