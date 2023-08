Ufficiale: Cucchietti passa al Foggia

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 4 agosto 2023, 17:13

La punta classe 2001, che ha la doppia nazionalità italiana e dominicana, è di proprietà del Cosenza che è in trattativa ormai serrata con il club rossonero e il suo approdo a Lucca viene dato come sempre più probabile

giovedì, 3 agosto 2023, 19:17

Procedono a ritmo serrato per volontà del presidente Bulgarella i lavori di restyling dello Stadio Porta Elisa specie nei settori di tribuna e gradinata che necessitavano di interventi straordinari.

mercoledì, 2 agosto 2023, 23:05

Bella sgambata per i rossoneri che nel primo test amichevole della stagione sul campo del Real Forte Querceta si impongono con il risultato di 3-0 fornendo buone impressioni. Centinaia di tifosi presenti in tribuna

lunedì, 31 luglio 2023, 06:29

E' in arrivo il difensore esterno Nicolas Perrotta, classe 2001, che vanta trascorsi nelle giovanili della Cremonese e in serie D (nel Calvina Desenzano e nel Sona). Per l'attacco spunta il nome di Gori, di proprietà della Fiorentina