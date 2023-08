Porta Elisa News



Ufficiale: in difesa arriva Perrotta

lunedì, 7 agosto 2023, 16:39

Nuovo acquisto per la Lucchese targata Bulgarella: ecco il difensore esterno Nicolas Perrotta, classe 2001, che vanta trascorsi nelle giovanili della Cremonese e in serie D (nel Calvina Desenzano e nel Sona). Perrotta gioca abitualmente sulla fascia sinistra e dunque è la naturale alternativa a De Maria.

"Arriva in rossonero Nicolas Perotta. Difensore mancino, nato a Brescia il 21/08/2001 – si legge nella nota della società – nella scorsa stagione ha giocato nel girone B della Serie D con il Sona collezionando 32 presente e realizzando un gol. Il giocatore sarà legato alla società per un anno con opzione per il secondo".