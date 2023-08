Porta Elisa News



Ufficiale: Simone Magnaghi è un nuovo calciatore rossonero

domenica, 27 agosto 2023, 21:05

La Lucchese ufficializza di aver acquisito il diritto ale prestazioni sportive dell'attaccante classe '93 Simone Magnagni che arriva in rossonero a titolo definitivo con un contratto biennale. Un bel colpo messo a segno dalla Pantera che aggiunge alla rosa un elemento di grande valore e di esperienza sia per il reparto offensivo sia per lo spogliatoio.

Questo il comunicato del club:

"Arriva a Lucca Simone Magnaghi, attaccante classe 1993. Giocatore d’esperienza ha vestito, tra le altre, le maglie di Pordenone, Teramo, Sudtirol e Pontedera, collezionando 272 presenze in Lega Pro e realizzando 54 reti. Sarà legato alla Lucchese con un contratto biennale".