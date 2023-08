Porta Elisa News



Ufficiale: Sueva è un nuovo giocatore rossonero

mercoledì, 23 agosto 2023, 16:08

Il lungo corteggiamento (se ne parlava da settimane) è terminato: Gianluigi Sueva è un nuovo giocatore rossonero, lo annuncia ufficialmente la stessa Lucchese con un comunicato stampa.

"Gianluigi Sueva è un nuovo giocatore della Lucchese 1905 – si legge nella nota – ed ha firmato un contratto biennale. Attaccante, nato nel 2001, nello scorso campionato ha giocato nell’Olbia collezionando 21 presenze e realizzando 1 rete nel derby di Coppa Italia contro la Torres".

Sueva nello scorso campionato era in prestito all'Olbia dove ha collezionato 19 presenze e zero gol, mentre nei due anni precedenti al Cosenza in serie B ha disputato complessivamente una ventina di presenze non riuscendo però a andare in gol. Il giovane attaccante, invece, era andato a segno con grande continuità nella Primavera della squadra calabrese.