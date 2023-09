Porta Elisa News



A caccia della prima vittoria al Porta Elisa

venerdì, 29 settembre 2023, 15:03

La terza sarà la volta buona o il detto "non c'è due senza tre" si riproporrà a danno dei rossoneri? Domani, alle ore 16,15, orari sempre più assurdi in omaggio alle esigenze dei gruppi televisivi, la Lucchese sarà di nuovo al Porta Elisa per cercare di cogliere sul proprio terreno la prima vittoria casalinga della stagione. Di fronte, la matricola Pineto che si preannuncia un osso duro, ma che gli uomini di mister Gorgone dovranno trovare il modo di azzannare se vogliono continuare alla grande il loro inizio di stagione.

I rossoneri sono reduci dall'interruzione di gara di Ferrara, in un match che sembrava indirizzato a loro favore, ma il calcio non fa sconti né concede tregue: la bella prestazione con gli estensi va subito archiviata per concentrarsi sul nuovo avversario che salirà a Lucca con ogni probabilità giocandosela a viso aperto. Mister Gorgone, con Tumbarello non ancora al meglio, potrebbe confermare l'undici di base visto contro la Spal (4-2-3-1): Chiorra, Alagna (Quirini), De Maria, Tiritiello, Benassai, Gucher, Cangianiello, Fedato, Russo (Rizzo Pinna), Guadagni, Magnaghi.