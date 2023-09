Porta Elisa News



A caccia della prima vittoria casalinga

lunedì, 18 settembre 2023, 09:13

Nemmeno il tempo di gustarsi la vittoria con la Recanatese che ecco un nuovo avversario pronto sul cammino della Lucchese. Tra circa ventiquattro ore i rossoneri dovranno affrontare il Gubbio, reduce da un nuovo pari casalingo. La squadra dell'ex Braglia ha colto sinora l'unica vittoria del campionato proprio lontano dal suo campo e pare ancora dover ingranare le marce alte. Ma, visti i precedenti, c'è solo da tenere la guardia alta.

Mister Gorgone, nel poco tempo a disposizione dalla trasferta marchigiana, sta valutando se e quanti cambi proporre in vista di questa nuova partita. Il tecnico ha chiaramente fatto capire che, almeno in questa fase iniziale del campionato, intende rodare la propria squadra dandole certezze attraverso un impianto stabile, ma qualche mossa diversa non è da escludere. Sia per far respirare chi ha speso tanto, sia in considerazione dell'avversario. Possibile il rientro dal primo minuto di Tumbarello. Ecco la probabile formazione (4-3-3): Chiorra, Alagna (Quirini), Tiritiello, Benassai, De Maria, Tumbarello (Cangianiello), Gucher, Rizzo Pinna, Fedato (Yeboah), Guadagni, Romero. Fischio d'inizio per le ore 18,30.