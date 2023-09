Porta Elisa News



Buon viaggio, Diego

martedì, 5 settembre 2023, 09:29

Nella mattinata di oggi, si è spento Diego Checchi, storico collaboratore e colonna portante del nostro sito. Diego è deceduto per complicazioni dovute alla malattia che lo ha accompagnato per tutta la vita e che negli ultimi mesi si è particolarmente accanita su di lui. Era nato nel 1984 e da oltre un decennio lavorava quotidianamente, con una passione incredibile, per il nostro quotidiano. In precedenza aveva collaborato con il Corriere di Lucca.

Appassionato in modo assoluto, totale, della Lucchese ha scritto centinaia e centinaia di articoli per il nostro sito, saltando in tanti anni un numero irrisorio di partite dei rossoneri e sempre a causa di problemi di salute. Salute che dall'agosto scorso si è davvero compromessa non lasciando spazio a nessuna speranza e purtroppo infliggendogli ulteriori sofferenze. Sino all'ultimo ha chiesto aggiornamenti sulla sua Lucchese. Il vuoto è enorme. Il dolore per tutti noi bruciante. Alla famiglia, a mamma Francesca, al fratello Luca un abbraccio e le preghiere della nostra redazione.