Campionato, resi noti gli orari dalla 6° all'11° giornata

mercoledì, 13 settembre 2023, 09:21

Leoni contro Pantere, così potremmo raffigurare simbolicamente la sfida che andrà in scena sabato, calcio d'inizio alle 18,30, allo stadio Tubaldi di Recanati, capienza 1.500 posti: precedenti nei professionisti fra le due squadre sono solo due, risalenti allo scorso campionato: il pareggio all’andata e la vittoria giallorossa al Porta Elisa

martedì, 12 settembre 2023, 07:14

Nel giro di soli quattro giorni la Lucchese dovrà affrontare poi anche il Gubbio, in quel caso tra le mura amiche: inevitabile, per il tecnico rossonero, cominciare a valutare un mini turnover che permetta di immettere energie fresche in squadra

sabato, 9 settembre 2023, 20:50

L'esterno decide il match con un gol dei suoi, ovvero d'autore. Convincono i rientri di Tiritiello e Tumbarello. Chiorra invece "buca" una uscita, Fedato decisamente più brillante della prima gara: le pagelle di Gazzetta

sabato, 9 settembre 2023, 20:50

Il tecnico: "Partita difficile, nel primo tempo potevamo creare meglio, ma non siamo riusciti a concretizzare. Secondo tempo sono partiti meglio loro, poi è arrivato il nostro gol e l'occasione per raddoppiare anche se loro hanno centrato un palo. La vittoria è dedicata a Diego alla sua famiglia"