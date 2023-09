Porta Elisa News



Contro il Sesti per cercare continuità

giovedì, 7 settembre 2023, 16:57

A Carrara, a caccia di conferme. La Lucchese sarà domani di scena allo stadio dei Marmi per affrontare una delle formazioni neo promosse, quel Sestri Levante che ha steccato alla prima in campionato, ma che è avversario ancora tutto da scoprire, tenendo comunque conto che nello scorso campionato si è laureato campione d'Italia dilettanti. La formazione ligure, che sino almeno a gennaio non potrà usufruire del proprio impianto, ha un'età media piuttosto bassa e un gioco, quello inculcato dal tecnico Barellari, decisamente rodato.

Per gli uomini di mister Gorgone, in sostanza, si tratta di trovare conferme dopo il bel pari contro il Perugia e in vista della seconda trasferta consecutiva che cadrà nella settimana successiva a Recanati. I rossoneri hanno disputato gli allenamenti a porte chiuse, difficile fare previsioni di formazione, ma la sensazione è che mister Gorgone confermerà, con qualche variante, l'undici di base visto contro gli umbri. Certo che Merletti, non al meglio, non partirà titolare. Chi mancherà di certo è il pubblico rossonero: con una decisione talmente cervellotica da superare quella dello scorso campionato (quando i biglietti a disposizione erano 200) la questura del capoluogo aprano ha pensato bene di far mettere in vendita solo 100 tagliandi per gli ospiti. Così i gruppi organizzati hanno deciso di disertare la gara e allo stadio saranno qualche decina i tifosi presenti. Tornando alla formazione, ecco il probabile undici (4-2-3-1) che avrà il lutto al braccio nel ricordo di Diego Checchi: Chiorra, Alagna, Benassai, Tiritiello, De Maria, Gucher, Tumbarello, Fedato, Guadagni, Rizzo Pinna, Romero. Fischio d'inizio fissato per le ore 18,30.