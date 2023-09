Porta Elisa News



Controprova in trasferta

venerdì, 15 settembre 2023, 14:58

Dopo il primo successo del campionato arrivato in trasferta contro il Sestri Levante, la Lucchese è di nuovo alla caccia di punti lontano dal Porta Elisa: domani, alle ore 18,30, farà visita alla Recanatese che nello scorso campionato rese la vita piuttosto difficile ai rossoneri.

La squadra di mister Gorgone troverà davanti a sé una formazione che ha una sola gara ufficiale nelle gambe, da un lato potrebbe essere un vantaggio, dall'altro rende ancora più difficile prendere le misure ai marchigiani. Il tecnico rossonero, stando a quanto ha dichiarato nella conferenza stampa pre gara prima di partire per le Marche, pare intenzionato a confermare larga parte della formazione vittoriosa nell'ultima gara. Il fatto che martedì ci sia un nuovo match non lo preoccupa più di tanto, ovvero gli eventuali cambi entreranno semmai in gioco proprio in quell'incontro.

I rossoneri, a differenza dell'ultima trasferta dove i tifosi hanno disertato per protesta contro i limiti imposti dalla questura di Massa, dovrebbero essere sostenuti da un buon numero di supporter. A poche ore dalla chiusura della biglietteria ospite sono una sessantina i tifosi che hanno già acquistato il tagliando per una trasferta che è piuttosto lunga: facile che a conti fatti siano un centinaio. Quanto alla formazione, come detto, Gorgone dovrebbe confermare la stragrande maggioranza dei titolari visti a Carrara e confermare anche il modulo (4-2-3-1): Chiorra, Alagna (Qurini), Tiritiello, Benassai, De Maria, Gucher, Cangianiello, Rizzo Pinna, Fedato, Guadagni, Romero.