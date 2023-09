Porta Elisa News



Gubbio, il momento dei rossoblù

lunedì, 18 settembre 2023, 18:04

di gianluca andreuccetti

Vincere per dare continuità. Dopo i successi contro il Sestri Levante e Recanatese, la Lucchese è attesa da un altro impegno importante. Domani alle 18:30, al "Porta Elisa" i rossoneri riceveranno il Gubbio. Un test di livello che servirà a misurare le reali ambizioni della formazione di mister Gorgone. Da qualche anno a questa parte, gli umbri infatti sono diventati una delle realtà di questo campionato di Serie C. Uno di punti di forza di questa squadra è l'allenatore Piero Braglia, tecnico che ha permesso nelle ultime due stagioni ai rossoblú di lottare per le zone alte della classifica. Nelle prime tre uscite di campionato, da un punto di vista tattico il tecnico grossetano ha scelto la linea della continuità, schierando la sua squadra con il 3-4-1-2.

Dopo gli addii in estate di Arena e Di Stefano, la dirigenza umbra ha scelto di puntare sia su profili esperti che su giovani dalle ottime potenzialità. Uno dei reparti che si è rafforzato maggiormente è la difesa, con gli innesti di Mercandante e Pirrello, arrivati rispettivamente da Cesena e Pordenone. In attacco, occhi puntati sul classe 2003 Daniele Montevago(vice campione del Mondo con l'Italia U-20) e Alessandro Galeandro, tra le poche note positive della stagione deludente dello scorso anno dell'Alessandria. Nelle prime tre giornate di campionato, il Gubbio ha collezionato 1 vittoria e 2 pareggi. Nelle ultime due stagioni, gli umbri si sono rivelati un avversario ostico per la Lucchese. I rossoneri infatti hanno collezionato 2 pareggi e 3 sconfitte. L'ultima vittoria della Pantera contro i rossoblú risale al 7 settembre 2014.