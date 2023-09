Porta Elisa News



I rossoneri al lavoro per preparare la trasferta di Recanati

martedì, 12 settembre 2023, 07:14

Rossoneri che hanno ripreso la preparazione nel pomeriggio di ieri a Saltocchio in vista del terzo appuntamento stagionale del campionato che vedrà gli uomini di mister Gorgone impegnati nella trasferta di Recanati dove troveranno una formazione che, a causa del rinvio della propria gara valida per la seconda giornata, è scesa in campo sinora una sola volta. Nel giro di quattro giorni la Lucchese dovrà affrontare poi anche il Gubbio, in quel caso tra le mura amiche.

Inevitabile, per il tecnico rossonero, cominciare a valutare un mini turnover che permetta di immettere energie fresche in squadra. Ci sarà da capire soprattutto in attacco come la Lucchese si schiererà. Contro il Sestri Levante, Rizzo Pinna, poi decisivo, è partito dalla panchina, con Cangianiello (apparso meno incisivo nel nuovo ruolo) portato più avanti. Così come da capire è se il ruolo di centravanti sarà riservato appannaggio di Romero, oppure il tecnico valuterà altre soluzioni, visto che nella parte finale di gara è stato Fedato a ricoprire il ruolo. Magnaghi, invece, appare indietro di condizione, probabile serva ancora un po' prima di vederlo all'opera almeno per spezzoni di gara rilevanti.