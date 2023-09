La grinta c'è, come la voglia di fare bene

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 1 settembre 2023, 23:11

Il tecnico rossonero: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo avuto quattro-cinque palle gol importanti, anche loro nel secondo tempo. Ringrazio i tifosi per la bella cornice e per il sostegno. Siamo sulla strada buona, ci sono i presupposti per costruire qualcosa"

venerdì, 1 settembre 2023, 20:07

Rossoneri all'esordio in campionato contro gli umbri. Mister Gorgone sceglie Chiorra tra i pali e in attacco punta su Romero, con i nuovi arrivati Magnaghi e Yeboah che partono dalla panchina. Traversa clamorosa di Rizzo Pinna, poi occasione per Romero. Nella ripresa Fedato e Merletti vicini al gol.

venerdì, 1 settembre 2023, 15:42

La Lucchese ha presentato questa mattina nella rinnovata sala stampa allo stadio Porta Elisa il nuovo sponsor che comparirà sulle maglie: si tratta di Affida srl, mentre sul retro comparirà il main sponsor della scorsa stagione ovvero Apige Smart

venerdì, 1 settembre 2023, 08:07

La Lucchese ha ufficializzato i nuovi numeri di maglia. Per quanto riguarda i nuovi acquisti, spicca sicuramente la scelta di Francesco Fedato di prendere la maglia numero 10, lasciata libera dopo la partenza di Panico