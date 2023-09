Porta Elisa News



La Lucchese annulla la presentazione nel nome di Diego

mercoledì, 6 settembre 2023, 15:18

Era prevista a poche ore dalle esequie di Diego Checchi, ma la Lucchese non se l'è sentita e con un gesto di grande sensibilità ha deciso di annullare la presentazione della squadra a Villa Bottini che doveva andare in scena alle ore 19.

"Tifosi rossoneri, è con profonda tristezza e rispetto – si legge sui canali social rossoneri – che annunciamo oggi l'annullamento della presentazione della Lucchese 1905. Questa decisione è stata presa per onorare la memoria di un uomo straordinario, Diego Checchi, un simbolo del giornalismo lucchese e un grandissimo tifoso dei colori rossoneri. Diego non è stato solo un giornalista di talento, ma anche un vero e proprio ambasciatore del calcio lucchese in Italia e nel mondo. La sua dedizione e il suo amore per il nostro club sono stati ispirazione per molti, e non possiamo fare a meno di riconoscere il suo ruolo fondamentale nel rafforzare il legame tra squadra e tifosi".

"Quindi, anziché presente la squadra, – prosegue la nota – vogliamo stringerci attorno al ricordo di Diego. Nel corso di questa stagione faremo in modo che il suo spirito continui a guidarci verso nuove vittorie e successi. Ringraziamo tutti voi per la vostra comprensione in questo momento difficile. La Lucchese 1905 è una grande famiglia , e insieme supereremo questa triste perdita. La Lucchese sarà sempre con te, Diego".