Lucca saluta Diego

giovedì, 7 settembre 2023, 16:16

Un cuscino di fiori rossi. Una sua foto. Una maglia della Lucchese e una dei tifosi. La sua vita. Davanti a una folla di centinaia di persone, si sono svolti quest'oggi i funerali del nostro collega Diego Checchi. Le esequie sono state celebrate da don Lucio Malanca nella basilica di San Frediano al cui interno si sono radunati tantissimi tifosi, amici, conoscenti di Diego che come si ricorderà è deceduto lunedì scorso all'ospedale San Luca.

Nella chiesa, in mezzo a molte sciarpe rossonere, anche l'intera squadra della Lucchese guidata dai dirigenti e dal tecnico Gorgone. Ma sono stati in tanti anche gli ex allenatori e giocatori rossoneri che si sono voluti stringere alla famiglia e dare l'ultimo saluto alla colonna portante del nostro quotidiano che della Lucchese e del giornalismo aveva fatto una passione e una ragione di vita. Per l'amministrazione comunale erano presenti l'assessore allo Sport Fabio Barsanti e quello al Bilancio Moreno Bruni. Prima del rito funebre la bara è stata fatta transitare dello stadio Porta Elisa per un ultimo saluto al luogo che lo ha visto presenza fissa per ogni partita e allenamento dei rossoneri. A riceverlo, uno striscione della Curva Ovest e tutti i giocatori che hanno fatto da ala al carro funebre. Diego sarà tumulato nel cimitero di Carignano.