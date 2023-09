Lucchese-Gubbio, le formazioni ufficiali

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 19 settembre 2023, 21:13

Nemmeno il tempo di gustarsi la vittoria con la Recanatese che ecco un nuovo avversario pronto sul cammino della Lucchese. Tra meno di ventiquattro ore i rossoneri dovranno affrontare il Gubbio, reduce da un nuovo pari casalingo: la probabile formazione

lunedì, 18 settembre 2023, 18:04

Da qualche anno a questa parte, gli umbri infatti sono diventati una delle realtà di questo campionato di Serie C. Uno di punti di forza di questa squadra è l'allenatore Piero Braglia, tecnico che ha permesso nelle ultime due stagioni ai rossoblú di lottare per le zone alte della classifica

lunedì, 18 settembre 2023, 16:51

Il tecnico: "Il nostro percorso? Non ha senso parlarne ora, ci sono sette-otto formazioni forti, vediamo di inserirsi in quel gruppo ma dobbiamo fare qualcosa di più. Gli umbri, squadra ostica e di livello. Cambierò qualcosa rispetto a Recanati, ma non ho ancora deciso chi giocherà"

sabato, 16 settembre 2023, 21:13

Il tecnico rossonero: "Non sempre riusciremo a creare così tanto. Nel secondo tempo è venuta fuori la Recanatese e ci ha messo in difficoltà, dobbiamo essere più bravi a gestire certi momenti della partita. Devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno spinto e non si sono accontentati”