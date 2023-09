Porta Elisa News



"Vittoria non scontata", parola del Mister

sabato, 30 settembre 2023, 19:56

Vittoria fondamentale della Lucchese quest’oggi. Grazie al successo maturato in casa contro il Pineto, i rossoneri con una gara in meno hanno il diritto di pensare in grande. Mister Gorgone, nel consueto appuntamento con i giornalisti nel post gara, ha voluto fare i complimenti al Pineto, squadra che nel primo tempo ha creato qualche problema ai rossoneri. “ Il Pineto ha giocato a viso aperto, senza mai chiudersi. Una vittoria non scontata quella di oggi considerando che gli abruzzesi hanno strappato dei risultati importanti contro Entella, Gubbio e Rimini. Nel primo tempo, hanno colpito un palo dove avrebbero potuto riaprire la gara. In quell’occasione mi sono arrabbiato per la palla goal concessa, ma è impossibile pensare di non concedere nulla in un campionato competitivo come quello di Serie C” Un successo meritato dei rossoneri che in queste prime giornate stanno dimostrando di sapersi adattare a tutte le circostanze, anche quelle più sfavorevoli. “Al momento, in questo campo facciamo grande fatica. Noi però sappiamo adattarsi a tutto”. Infine, una riflessione sulla sfida di Coppa Italia contro l’Arezzo. “ Per noi adesso inizia un periodo duro, considerando le tre partite nel giro di appena dieci giorni. Martedì contro l’Arezzo avrò bisogno di nuove forze fresche”