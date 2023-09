Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Bel primo tempo, ma dobbiamo concretizzare di più"

sabato, 16 settembre 2023, 21:13

Alla vigilia aveva chiesto ai suoi ragazzi di continuare a spingere, ma anche di saper gestire le diverse fasi della gara, compresa quella, inevitabile, della sofferenza. Mister Gorgone può ritenersi soddisfatto per quanto visto a Recanati, anche il rischio di gettare via i tre punti che sembravano sicuri è stato sventato in quei minuti finali comunque disputati con grande orgoglio e applicazione. Resta il rammarico delle tante, troppe occasioni fallite: “Abbiamo fatto un bel primo tempo creando sette-otto palle gol, ma dobbiamo essere più bravi a concretizzare,

