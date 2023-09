Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Gubbio, partita difficile ma da vincere"

lunedì, 18 settembre 2023, 16:51

Sei punti nelle ultime due gare e tanta voglia di provare a fare il tris: mister Gorgone lo ha ribadito nella conferenza stampa che precede la gara contro il Gubbio, una squadra comunque da prendere con le molle: "L'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, ha perso giocatori forti come Arena, ma sanno quello che vogliono e hanno intensità. Hanno buone individualità e sarà una partita difficile contro una squadra che concede poco e sono bravi a non fare la partita e a sopportare le pressioni degli altri: Partita da vincere, ma complicata, tutte le gare sono complicate, basta pensare che il Sestri ha battuto l'Entella".

"Il nostro percorso? Non ha senso parlarne ora, ci sono sette-otto formazioni forti, vediamo di inserirsi in quel gruppo ma dobbiamo fare qualcosa di più. Cosa manca? Una partita come Recanati va chiusa subito, dobbiamo essere più cinici altrimenti le partite diventano complicate. Se la Lucchese dovesse fare 90 minuti come il primo tempo di Recanati, vinceremmo il campionato...Dal 60° al 73° abbiamo avuto pressione da parte dei padroni di casa. Magnaghi? E' migliorato, è cresciuto ha bisogno di mettere partite nelle gambe, probabile che qualche variazione la faremo ma non credo troppo nel turn over molto ampio, al massimo un cambio per reparto. I subentrati hanno fatto molto Quirini, Yeboah che deve crescere ancora, Tumbarello e anche Sabbione. Romero? Sono molto contento, peccato per i gol non fatti, che in allenamento fa sempre, è un ragazzo molto generoso e che dà il senso dello spirito di squadra, peccato non ha concretizzato quello che è capitato".