Mister Gorgone: "Prendiamo il punto e andiamo avanti"

martedì, 19 settembre 2023, 21:05

Un passo in avanti, con ancora cose da correggere, ma una squadra che vede crescere giorno dopo giorno: mister Gorgone è soddisfatto nel complesso della prestazione dei suoi, a partire da chi era alla prima da titolare: "Piccolo rimpianto, contro una squadra difficile, che ha intensità e aggredisce come poche. Capisco che giocare sottopressione provoca errori, ma è una squadra buona, che è rimasta in silenzio alla fine della gara negli spogliatoi. Gli errori? Se provi a giocare in un certo modo, si sbaglia, l'errore ci sta, la qualità fa la differenza in tutte le categorie, ma questa squadra ha dato l'anima. Con questo atteggiamento, questa consapevolezza possiamo dare fastidio, nonostante siamo sotto alcune squadre".

"Il colpo di testa di Guadagni? Era rigore. I nuovi? Sono contento di Magnaghi, anche se è ancora indietro, molto bene Djibril che ha un motore di una categoria diversa, bene anche Quirini e Visconti: prendiamo il punto e andiamo avanti. Un avversario del genere di mette in difficoltà ma i ragazzi ci hanno provato sino in fondo e l'ho apprezzato, anche in mezzo a tanti errori. Ai punti meritavamo più noi con un pizzico di precisione in più e di fortuna potevamo vincere, il Gubbio è una squadra tosta, farà il suo campionato".