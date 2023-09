Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Servirà ritmo"

venerdì, 22 settembre 2023, 16:55

Vigilia di Spal-Lucchese con il tecnico rossonero Gorgone che prima della partenza della squadra per Ferrara ha fatto il punto in sala stampa: "Incontreremo un avversario che mi ha fatto pensare fosse necessario cambiare il modulo, abbiamo provato anche una soluzione diversa, ma preferisco continuare con il modulo anche per non dare messaggi sbagliati. Magnaghi? Ha fatto una buona partita, sta bene anche Romero, dobbiamo dare continuità, probabile che il primo giochi, direi che ci saranno due-tre cambi rispetto al Gubbio. Russo? Sta bene già da un po' lo vedo meglio e questo ragazzo ha bisogno di fiducia, ha qualità e abbiamo valutato anche lui".

"Spal squadra che ha qualità e servirà ritmo, sono forti davanti e sulla tre quarti, è una squadra forte, meno aggressiva del Gubbio, ma può risolvere la partita in un attimo, magari sono assenti per un po' e all'improvviso danno vita a giocate importanti che punta a vincere il campionato, come ha detto il loro presidente puntano al risultato e non all'estetica, vale anche per noi. Forse saremo meno imprevedibili e con più sostanza: dovremo decidere se partire più forte o al contrario più coperto".