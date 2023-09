Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Bella partita, ma possiamo fare di più"

venerdì, 1 settembre 2023, 23:11

Mister Gorgone è soddisfatto dell'esordio dei rossoneri in campionato: "Bella partita, intensa con due squadre che hanno provato a vincere, sapevamo che incontravamo un avversario forte, siamo un po' calati a un certo punto, ma questo è un girone forte. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo avuto quattro-cinque palle gol importanti, anche loro nel secondo tempo. Ringrazio i tifosi per la bella cornice e per il sostegno".

"Possiamo fare meglio ma era la prima e contro una squadra fisica, non dobbiamo sottovalutare un aspetto emotivo, anche di fronte a questo pubblico. Ma sono contento per l'atteggiamento e lo spirito. Rizzo Pinna? Poteva essere più incisivo, ma vale in generale. Serviva un po' più di qualità e comunque il calo è dovuto anche agli altri, ma mi è piaciuto il coraggio e faccio loro i complimenti. Siamo al 70 per cento? Speriamo, sicuramente si può crescere e dobbiamo prendere consapevolezza. Siamo sulla strada buona, ci sono i presupposti per costruire qualcosa. Tumbarello? Ha avuto un problema: Tiritiello? Pochi allenamenti ancora, mi è parso giusto far giocare Merletti. Dobbiamo far inserire gli ultimi, piano piano lo faremo".