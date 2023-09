Porta Elisa News



Deludono Tiritiello e Tumbarello

martedì, 19 settembre 2023, 21:34

Chiorra 6,5: Non deve compiere parate perché il Gubbio non tira mai in porta, ma svolge in modo impeccabile l’ordinaria amministrazione.

Quirini 5: Serataccia, in costante difficoltà col suo diretto avversario si fa più volte saltare ingenuamente, mentre in fase propositiva e di disimpegno è spesso impreciso.

De Maria 6,5: Ordinato in difesa e intraprendente quando si spinge in avanti, risulta fra i più lucidi dei rossoneri in una serata dove l’imprecisione tecnica è stata la cifra della prestazione di tanti suoi compagni.

Tumbarello 5: E’ suo malgrado la vittima designata del gioco distruttivo col quale Braglia sterilizza Gorgone; soffre tremendamente il pressing eugubino, perde alcuni palloni sanguinosi e appare spesso in difficoltà ad arginare il centrocampo rossoblù.

Benassai 5,5: Montevago è un cliente rognoso e riesce a contenerlo, ma è spesso impreciso nei disimpegni e cercando di fare palla al piede tutto il campo da solo perde anche un paio di palloni da cui scaturiscono contropiedi.

Tiritiello 6: Insuperabile come al solito ma più approssimativo del solito con i piedi.

Guadagni 7: Il migliore, cerca in tutti i modi di scuotere la squadra senza mai arrendersi, senza inoltre risparmiarsi quando c’è da dare una mano a Quirini. Una sua conclusione di testa a botta sicura verso la porta viene respinta dalla difesa del Gubbio in modo dubbio, forse con le mani.

Gucher 6,5: In una serata dove il centrocampo della Lucchese viene sovrastato da quello ospite rimane il più lucido e a sprazzi propone intuizioni interessanti.

Magnaghi 5,5: Un fantasma per buona parte del primo tempo, pian piano entra in partita ma la condizione fisica sembra insufficiente e non gli permette di fare quello che probabilmente vorrebbe fare, fra cui il pressing; in fase conclusiva non si vede mai ma d’altra parte l’assistenza dei compagni è sempre imprecisa.

Rizzo Pinna 6: Non certo vivace come al solito, ma comunque fra i più vivaci dei rossoneri; ha qualche intuizione ma per lo più si perde nella densità del catenaccio di Braglia.

Visconti 5,5: A conti fatti risulta nei movimenti fra i più intraprendenti della Lucchese, riuscendo a farsi trovare in posizioni che disordinano la difesa del Gubbio, però gli errori di valutazione in rifinitura e i cross sbagliati malamente inficiano l’efficacia della sua prestazione.

Cangianello 5,5: Entra come vertice del centrocampo come nel primo tempo a Sestri Levante e, come a Sestri Levante, sembra spaesato.

Fedato 6: Se non altro fa vedere l’unico cross decente di tutta la partita.

Djibril e Romero s.v.