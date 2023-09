Porta Elisa News



Bella prova di squadra

sabato, 30 settembre 2023, 19:13

Chiorra, 7: Il Pineto è tutt'altro che sprovveduto quando riesce ad attaccare e più volte arriva al tiro da posizione invitante, trovando sempre pronto il portiere rossonero.



Alagna, 6: Partita di ordinaria amministrazione, appare comunque fra i meno spigliati e l’unico a non prendere quasi mai l'iniziativa; può sicuramente dare di più in accompagnamento a Guadagni.



De Maria, 6,5: Partita senza sbavatura e con tanti cross di discreta qualità, oltre che un costante e proficuo duetto con Fedato.



Cangianello, 7,5: Regia impeccabile, fa sempre la cosa giusta e non perde mai un pallone.



Benassai, 6: Controlla il suo uomo senza problemi ed è sempre ordinato in fase di costruzione del gioco.



Tiritiello, 6: Meno preciso del solito, comunque domina la sua zona e si occupa più volte di far partire l'azione quando gli ospiti riescono a contrastare la costruzione dal basso orchestrata da Gorgone.



Guadagni, 7: Se tutto il fumo che produce fosse arrosto non sarebbe in Serie C; entusiasmante a tratti, combattivo e imprendibile nel dribbling.



Gucher, 7: E' un giocatore di altra categoria e si vede, capisce il gioco prima degli altri e, a una fase difensiva impeccabile, unisce proiezioni e idee offensive interessanti.



Magnaghi, 6,5: Si sta inserendo nel gioco della squadra ed il suo contributo inizia ad essere tangibile, trova il primo gol e si fa sentire quando c'è da smistare il pallone e da fornire punti di riferimento in area di rigore.



Russo, 7: Come a Ferrara, devasta la difesa del Pineto con pressing e inserimenti a cui gli abruzzesi non riescono mai a trovare contromisure. Segna un gol bellissimo e, se non se mangiasse malamente altri, la partita sarebbe già chiusa a metà primo tempo.



Fedato, 6,5: Grande corsa e presenza costante sulla fascia, dove duetta con De Maria e Russo riuscendo più volte a rompere le linee biancocelesti.



Tumbarello, 6: Entra quando la partita è in discesa e offre sostanza al centrocampo.



Rizzo Pinna, Djibril, Visconti, Romero, s.v.