Porta Elisa News



Rizzo Pinna torna decisivo

sabato, 9 settembre 2023, 20:50

Chiorra 5,5: Macchia la prestazione con una uscita a vuoto, e non è la prima nelle due partite, da cui scaturisce l'azione più pericolosa del Sestri Levante, ovvero un gol sbagliato a porta vuota. Salvato dal palo su un tiro apparso non irresistibile, svolge comunque diligentemente l'ordinaria amministrazione.

Alagna 6: Ordinato, controlla gli avversari senza troppe difficoltà, ma la sua partita è priva di acuti quando deve dialogare con Guadagni per costruire il gioco.

De Maria 6,5: Impeccabile nella sua zona di competenza, sia in fase di contenimento che in quanto a precisione negli appoggi; l'impressione comunque è che possa fare molto di più in fase di appoggio alla manovra offensiva.

Benassai 6,5: I padroni di casa costruiscono poco, ma quando passano dalla sua zona il centrale rossonero si fa sempre trovare pronto.

Tiritiello 6,5: Probabilmente non la migliore versione di sé stesso, ma comunque una versione sufficiente a dominare in modo imbarazzante gli avversari nel suo raggio d'azione e a ripulire il giropalla difensivo della Libertas, che contro il Perugia era più volte risultato balbettante.

Tumbarello 6,5: Finché resta in campo canta e porta la croce, tamponando senza risparmiarsi a centrocampo e prendendo anche l'iniziativa di spingere in avanti la squadra, dato che Cangianello era impalpabile. L'impressione (superficiale, visto che è solo la seconda partita) è che con lui a fianco di Gucher la squadra guadagni in solidità e perda qualcosa in fase di palleggio.

Gucher 6: La presenza di Tumbarello lo libera da una quantità di incombenza difensiva, ma pur dimostrandosi affidabile e sfoggiando un raro senso della posizione non pensiamo che sia questa la migliore versione dell'Austriaco. Ottimi i suoi calci piazzati.

Cangianello 6: Schierato sorprendentemente vertice avanzato del centrocampo, il voto è una sorta di media della prima parte di partita di partita, quando rimane a lungo fuori dal gioco, e il quarto d'ora che gioca davanti alla difesa, quando mette in mostra un pregevole trattamento del pallone e, saltando tre uomini con due tocchi, si inventa il disimpegno che disordina e spezza la compattezza del Sestri Levante e propizia il gol di Rizzo Pinna.

Guadagni 6,5: Imprendibile e subissato di falli nel primo tempo, anche se le sue giocate e dribbling più pregevoli spesso avvengono in zone di campo troppo lontane dalla porta avversaria. Cala alla distanza, non prima di essersi visto negare il gol da un salvataggio da parte di un avversario su un tiro a portiere battuto.

Romero 5,5: Svolge una mole significativa di lavoro sporco, però quasi ogni volta che sembra aver ripulito il pallone incappa in errori tecnici, talvolta anche banali, che vanificano i suoi sforzi. I rossoneri arrivano tantissime volte al cross, sia su azione che da calcio d'angolo, ma nessun pallone incontra la sua testa.

Fedato 6,5: Buona partita, è per lunghi tratti il più incisivo dei rossoneri, quanto meno il giocatore offensivo che mostra più concretezza nelle giocate verso la porta avversaria. Ovviamente, essendo Fedato, può e deve fare ancora di più, specie in fase conclusiva. Finisce da centravanti impegnandosi ancora in un solitario pressing sfiancante.

Rizzo Pinna 7: Entra e si inventa un gol meraviglioso al termine di una giocata personale in cui ubriaca un paio di avversario e centra le rete da fuori con un tiro potente e preciso. E' l'unica giocata della sua partita, ma è decisiva. Significativo che quando lui e Cangianello vengono rimessi ai propri posti il gol arrivi subito, coincidenza o chiaro suggerimento a Gorgone?

Quirini 6,5: Prende il posto di Guadagni come vertice alto a destra, nell'ambito di una scelta palesemente conservativa che lo vede quindi in una posizione non ordinaria per le caratteristiche che gli riconosciamo. L'idea comunque paga, perché con un recupero prodigioso sventa una occasione dei padroni di casa che erano arrivati al tiro da posizione molto favorevole.

Sueva 5,5: Gioca uno scampolo di partita e si muove benissimo nell'occasione in cui si trova a tu per tu col portiere avversario. I gol soli davanti al portiere, però, andrebbero realizzati e così nel gioco delle pagelle dobbiamo dargli un peso.

Visconti, Magnaghi s.v.