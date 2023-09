Porta Elisa News



Pineto, il momento dei biancazzurri

mercoledì, 27 settembre 2023, 13:05

di gianluca andreuccetti

Ripartire dai cinquantasette minuti di Ferrara. Sabato alle ore 16:15, al "Porta Elisa" la Lucchese scenderà in campo contro il neopromosso Pineto, nel match valido per la 6^giornata del campionato di Serie C. A livello mentale, la sfida contro gli abruzzesi è forse una tra le più insidiose che potessero capitare. Sebbene siano alla loro prima esperienza in assoluto tra i professionisti, in queste prime uscite i biancazzurri hanno dato tanto filo da torcere a squadre più attrezzate. Nelle prime quattro gare, il Pineto ha infatti pareggiato contro Gubbio e Virtus Entella, perso contro l'Ancona e vinto contro il Rimini. Senza dimenticare che i biancazzurri dovranno recuperare il derby con il Pescara il prossimo 11 ottobre. Insomma, cinque punti che inorgogliscono una piazza che fino a qualche anno fa navigava tra i meandri del dilettantismo.

Lo scorso anno, gli abruzzesi hanno piazzato un double di trofei, aggiudicandosi sia il campionato di Serie D che la Coppa Italia. L'architetto della storica promozione è Daniele Amaolo, confermato quest'estate dalla società e anche lui alla sua prima esperienza tra i professionisti. In queste prime uscite, il tecnico ha scelto di schierare la sua squadra con un 3-5-2 molto propositivo. Fino ad ora, da un punto di vista del gioco gli abruzzesi non si sono mai fatti sottomettere da nessuno, creando in ogni partita tante palle goal. Nell'ultima sessione di calciomercato, la società ha scelto di non stravolgere più di tanto la rosa, rafforzandola con giocatori di categoria(Gambale tra tutti) e con profili giovani. A sorprendere è stato il classe 2005 Alessandro Pellegrino, perno fino a questo momento del centrocampo biancazzurro.