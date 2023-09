Porta Elisa News



Sestri Levante, la giovane matricola della C

mercoledì, 6 settembre 2023, 07:40

di gianluca andreuccetti

Cala il sipario sulla 1^giornata del campionato di Serie C. Dopo il buon pareggio casalingo contro il Perugia, la Lucchese sarà di scena sabato alle ore 18:30 contro il Sestri Levante. Il palcoscenico della sfida sarà lo stadio dei Marmi di Carrara, impianto che ospiterà le prime quattro gare casalinghe dei rossoblù. A causa dei lavori di rifacimento del proprio stadio di casa, i Corsari si sono dovuti appoggiare all'impianto marmifero, in quanto altre sistemazioni più vicine a Sestri non erano percorribili.

Sulla carta, il Sestri Levante nasconde tutte le insidie tipiche di una neopromossa. Nella scorsa stagione, i rossoblù hanno dominato in lungo e largo il campionato di Serie D chiudendo la stagione regolare a quota 94 punti. La ciliegina sulla torta è stata la vittoria della poule scudetto, grazie alla quale i liguri si sono laureati campioni d'Italia. Rispetto ad altre squadre, la scelta della società è stata quella di dare continuità al progetto iniziato lo scorso anno. In primis, i Corsari hanno deciso di confermare il tecnico Enrico Barillari, tra i principali protagonisti di una promozione che mancava dal 1949.

A livello di rosa, il Sestri Levante si presenta come la terza squadra più giovane del girone B (la precedono solo Juventus Next Gen e Rimini). I Liguri infatti hanno scelto di non effettuare proibitive operazioni di mercato, inserendo in rosa qualche profilo giovane come l'ex Fiorentina Eljon Toci e l'ex Milan Antonio Gala. Da un punto di vista tattico, nell'ultima gara di campionato Barillari ha deciso di schierare la propria squadra con il 4-3-1-2. In mezzo al campo, occhi puntati su Gabriele Parlanti, centrocampista classe 2004 che con i suoi inserimenti potrebbe creare problemi alla difesa della Lucchese. Sulla trequarti, l'elemento da tenere sotto controllo è Maiko Candiano, giocatore che nella scorsa stagione ha totalizzato 14 assist. Una curiosità per chiudere: l'ultimo confronto tra la Pantera ed il Sestri Levante risale al 1929.