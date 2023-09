Porta Elisa News



Spal, il momento degli estensi

venerdì, 22 settembre 2023, 13:10

di gianluca andreuccetti

Cala il sipario sulla 4^giornata del campionato di Serie C. Dopo il pareggio maturato martedì contro il Gubbio, per la Lucchese è già arrivato il momento di svoltare pagina. I ragazzi di Gorgone infatti scenderanno nuovamente in campo sabato alle ore 18:30 allo stadio "Paolo Mazza", contro la Spal. Per i rossoneri, si tratta del terzo impegno in poco più di una settimana. Sulla carta, gli estensi sono una delle squadre favorite alla promozione diretta in Serie B. Dopo la retrocessione dello scorso anno, la società estense ha deciso di affidare la guida tecnica a Domenico Di Carlo.

Inoltre, la dirigenza biancazzurra ha scelto di abbassare notevolmente l'età media della rosa, puntando prevalentemente su profili giovani. Certo, non mancano i giocatori di esperienza: in attacco, spiccano i nomi di Mirko Antenucci e Luca Siligardi. Nonostante l'infortunio a lungo termine del neoacquisto Dario Sits, il reparto avanzato estense è sicuramente uno dei più attrezzati della categoria. A centrocampo occhi puntati sull'ex di giornata Riccardo Collodel, schierato titolare martedì contro la Juventus Next gen. In queste prime uscite di campionato, la Spal ha collezionato 2 vittorie e 1 sconfitta, quest'ultima maturata nello scontro diretto contro il Perugia, a testimonianza del livello competitivo del girone B. Da segnalare che la squadra di Di Carlo deve sempre recuperare la partita con il Cesena. L'ultimo confronto tra le due squadre risale al 16 gennaio 2016. In quell'occasione, la Lucchese strappò un pari.