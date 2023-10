Porta Elisa News



Ad Arezzo, in campo la Lucchese 2

lunedì, 2 ottobre 2023, 18:08

Nella prima gara di Coppa Italia a eliminazione diretta, i rossoneri si trovano a giocare a Arezzo contro la formazione di mister Indiani in un orario a dir poco inconsueto, le 14, che già dice molto sull'attenzione verso la partita. La Lucchese, reduce dalla vittoria sonante contro il Pineto, sarà chiamata nei prossimi dieci giorni agli straordinari: dopo la gara di coppa, ecco domenica la trasferta impegnativa (sotto tutti i punti di vista) di Sassari con la capolista Torres e poi lo spezzone di partita da recuperare, la settimana successiva, a Ferrara.

Mister Gorgone, proprio per questo, con ogni probabilità darà vita a un ampio ricambio nell'undici di base. Al punto che non è da escludere di vedere al fischio di inizio 11 giocatori diversi rispetto al match di sabato scorso. Ci sarà dunque spazio per chi ha minuti da mettere nelle gambe e condizione da recuperare. Ecco il probabile schieramento (4-2-3-1): Coletta, Quirini, Merletti, Sabbione, Visconti, Djibril, Tumbarello, Russo, Sueva, Yeboah, Romero.