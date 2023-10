Porta Elisa News



Alla ricerca delle certezze perdute

sabato, 28 ottobre 2023, 18:42

Gara decisamente importante, quella che attende i rossoneri domani sera al Porta Elisa (ore 20,45) quando sarà di scena il Pontedera, formazione storicamente ostica. La Lucchese deve provare a riaccendere i motori dopo tre passi falsi nelle ultime quattro partite, e lo deve fare prima di tutto nella convinzione, dopo che a Rimini si è vista una formazione davvero molle. A nulla possono valere le assenze (con una rosa che era risicata e che lo si sapeva): in Romagna è mancata la forza di squadra, la brillantezza, la convinzione che nella prima parte della stagione sembravano ormai un dato acquisito.

Serve dunque voltare pagina e ritrovare alcune delle sicurezze che hanno permesso ai rossoneri di arrivare in alto, per poi perdersi alla distanza. Mister Gorgone dovrà fare i conti con numerose assenze: Visconti, Benassai e Sabbione, mentre è in forte dubbio De Maria. Potrà però contare sul rientro di Tiritiello e di Russo, da verificare se il tecnico riproverà l'esperimento di Gucher centrale viste le assenze. La probabile formazione (4-2-3-1): Chiorra, Alagna, Quirini (De Maria), Tiritiello, Gucher (Merletti), Cangianiello, Djibril (Gucher), Russo, Guadagni, Fedato, Magnaghi.