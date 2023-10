Coppa Italia, Arezzo-Lucchese: 3-4 I rossoneri passano il turno al termine di una gara rocambolesca

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 3 ottobre 2023, 19:30

Il tecnico rossonero: "Entrambi abbiamo schierato chi aveva giocato meno, e non dimentichiamo che c'era molto caldo. Tutti i giocatori però hanno dato il massimo. E comunque 0-0 non era piacevole. Il futuro? Non faccio pronostici, andiamo gara per gara"

lunedì, 2 ottobre 2023, 18:08

Nella prima gara di Coppa Italia a eliminazione diretta, i rossoneri si trovano a giocare a Arezzo contro la formazione di mister Indiani: mister Gorgone, con ogni probabilità darà vita a un ampio ricambio nell'undici di base. Ecco la probabile formazione

lunedì, 2 ottobre 2023, 17:00

Tra le neopromosse di questo campionato, l'Arezzo è tra le squadre che si è adattata meglio alla Serie C: attualmente è all'ottavo posto del girone B. Anche nelle sconfitte contro avversari attrezzati come Carrarese e Pescara, il Cavallino ha dimostrato di non arrendersi mai

sabato, 30 settembre 2023, 19:56

Lucchese, Gorgone: “ Pensiamo partita dopo partita. Ad Arezzo avrò bisogno di forze fresche”