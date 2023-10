Porta Elisa News



Due gare per capire sino dove sognare

giovedì, 5 ottobre 2023, 08:24

Archiviata con una vittoria scoppiettante la parentesi di Coppa Italia, la Lucchese si rituffa nel campionato dove nel giro di tre giorni avrà la possibilità di misurare le sue reali ambizioni con un tour de force che la vedrà prima a Sassari, con la capolista, poi nel recupero di Ferrara.

Domenica i rossoneri saranno di scena in casa della prima della classe, ancora a punteggio sorprendentemente pieno, sarà davvero un test importante per capire la solidità della squadra di Gorgone che insieme ai sardi detiene il record del minor numero di gol subiti in questo avvio di stagione (solo due). Ma gli esami non finiscono qui: solo tre giorni dopo, e andrà tenuto di conto anche dei problemi logistici visto che sabato i rossoneri si dirigeranno in Sardegna e il martedì successivo in Emilia, ecco il recupero della frazione di gara mancante contro la Spal.

Come noto, il match è stato interrotto per pioggia al 12' del secondo tempo sul risultato di 2-1 per la Lucchese che sul campo aveva mostrato una superiorità schiacciante, ben oltre il gol di vantaggio. Ora, però, è cambiato tutto: quei 30 e passa minuti da recuperare saranno disputati a freddo, oltretutto con gli estensi che nel frattempo hanno cambiato allenatore (fuori Di Carlo, dentro Colucci) e che non possono permettersi ulteriori passi falsi se vogliono recitare un ruolo da protagonisti in campionato. di fatto, sarà come un'altra gara in cui servirà massima concentrazione, perché con quasi un tempo da giocare può succedere di tutto.

Da queste due partite sarà possibile capire con maggiore precisione il ruolo della Lucchese in campionato. Dopo, sulla carta, ci saranno due gare interne altrettanto difficili: contro la Juventus B, ma è probabile il rinvio per la chiamata nelle nazionali di alcuni bianconeri, e il match che si preannuncia scoppiettante con il Pescara: gli esami, comunque, non finiscono mai.