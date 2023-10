Porta Elisa News



Mister Gorgone; "Partenza pessima, molle: serve altro"

giovedì, 26 ottobre 2023, 21:05

Un punto in quattro gare, un mare di infortuni (da valutare le condizioni del sempre più malconcio Benassai che sarà comunque squalificato), per mister Gorgone non è certo un bel momento né è facile commentare la gara a fine partita: "Partenza pessima, molli, accademici: se pensiamo che basta giochicchiare bene siamo lontani, poi ci siamo ripresi, ma così non va bene. Il Rimini era attento su tutto, o sei nettamente più forte o altrimenti devi mettere tutto. Arbitraggio? Ci sono stati gialli non dati, ma andiamo oltre, il rigore mi è parso eccessivo, ma non mi è piaciuto l'approccio iniziale".

"Siamo poco pericolosi, non mi è piaciuto. Ne faremo tesoro, il calcio è questo: dobbiamo fare mente locale e serve altro. Il Rimini ha fatto una partita di grande attenzione e sacrificio, abbiamo concesso il fianco e dobbiamo fare i conti con la realtà. Dobbiamo mettere attenzione e sacrificio. Per fortuna c'è subito una partita domenica. Ma quella partenza, di una squadra che pensa di essere nettamente più forte non mi è piaciuto. C'è stato qualcosa di buono, ma serve altro: troveremo la strada giusta immediatamente".