Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Ci stanno girando male gli episodi..."

sabato, 21 ottobre 2023, 20:23

Aveva promesso che la Lucchese avrebbe giocato al solito, senza guardare in faccia l'avversario ed è stato di parola., almeno sino a che lo sviluppo della gara lo ha permesso. Mister Gorgone, a fine partita, si trova a commentare una gara rocambolesca che ha vissuto più fasi e illuso i tifosi rossoneri presenti, sino all'epilogo, davvero pesante per la Lucchese: "Abbiamo sfiorato il raddoppio, poi l'espulsione ha cambiato la gara, meglio se faceva rigore e prendeva il giallo. Ci stanno girando male gli episodi, episodi negativi contro una squadra forte che gioca, ma fino al trentesimo abbiamo giocato anche noi. E' un peccato, abbiamo perso Tiritiello, si è infortunato De Maria, Benassai ha stretto i denti. Tutto male è andato, ma sino alla mezzora ho visto una squadra che propone e che vuole vincere. Magari se si andava sulla parità all'intervallo...".

"i ragazzi hanno dato il massimo, sono sicuro che senza inferiorità numerica sarebbe stata un'altra gara. Siamo usciti di gara, ma quando hai una mentalità diversa non è facile giocare diversamente. Archiviamo subito, sarà una brutta nottata per me e per gli altri, ma dobbiamo pensare alla prossima che sarà subito giovedì. Il mercato? Non dovete parlare con me: sono contento della squadra che abbiamo. L'arbitro? Non mi è piaciuto su alcuni particolari e non ho capito se era in fuorigioco Cuppone sull'espulsione, ma non voglio parlare di questo: ha meritato di vincere il Pescara. Certo, già a Ferrara c'era stato qualche episodio dscutibile".