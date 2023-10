Porta Elisa News



Il punto dopo l'ottava giornata

mercoledì, 11 ottobre 2023, 14:34

di alessandro lazzarini

L'ottava giornata del girone B della Serie C ha visto interrompersi la striscia consecutiva di vittorie della Torres; finora i sardi avevano vinto tutte le partite giocate, Coppa Italia compresa, e anche a Perugia erano riusciti a passare in vantaggio dopo aver subito per larghi tratti del primo tempo, ma stavolta il giochino della speculazione sorretta dalla difesa impenetrabile non ha retto e gli umbri hanno trovato il pareggio. Rimangono tre, tuttavia, i punti di vantaggio sul Cesena, che si fa rimontare due volte in casa dal Sestri Levante, a conferma che in Serie C i valori sono sempre piuttosto livellati e ogni squadra può risultare rognosa anche per le favorite. Continua invece il momento d'oro della Carrarese, che supera l'Ancona addirittura con un gol a 97’. Va detto che gli inizi scoppiettanti dei gialloblù sono una costante degli ultimi campionati, che vedono i marmiferi sempre attrezzati con una squadra esteticamente bella e piena di giocatori estrosi schierati in campo con un impianto di gioco moderno e offensivo; vedremo se stavolta riusciranno a lottare per il vertice o se rimarranno belli ma incompiuti come negli anni precedenti. Mezzo passo falso anche del Pescara, fermato sullo 0-0 casalingo dalla Vis Pesaro, mentre il Gubbio cade sul terreno della Virtus Entella, che dopo un inizio incerto sembra aver ingranato la marcia che sulla carta dovrebbe competergli. Si affaccia nella parte medio altra della classifica la Recanatese, un po' a sorpresa a dire il vero, che supera abbastanza nettamente un Arezzo interessante ma, almeno in questo avvio, incostante. Il Pontedera travolge il Rimini, fanalino di coda che in questo momento sembra la squadra più in difficoltà del campionato: ben 18 reti subite e ha giocato pure una partita in meno. Spal e Fermana pareggiano a reti bianche, con gli estensi che offrono un'altra prova sconcertante e rigirano il coltello nella piaga dei due punti appena persi dai rossoneri sul loro campo. Rinviate, come noto, Lucchese - Juventus Next Gen e Olbia - Pineto a causa della convocazione in nazionale di alcuni giocatori, fra cui l'ex rossonero Nanni, di Juventus e Olbia.

Classifica: Torres 22, Cesena 19, Carrarese 16, Pescara 16*, Perugia 14, Recanatese 13, Lucchese 12*, Pineto 11*, Ancona 8, Arezzo 8, Virtus Entella 8, Olbia 8*, Spal 8, Juventus Next Gen 7*, Fermana 6, Pontedera 6*, Sestri Levante 5, Vis Pesaro 5*, Rimini 4*.

*una partita in meno