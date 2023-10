Le quotazioni della Lucchese secondo i siti di scommesse

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 16 ottobre 2023, 07:34

Partita dopo partita il giovane centrocampista sta diventando uno dei pilastri dei rossoneri. Schierato in queste prime uscite come mediano o trequartista, l'ex Frosinone è in grado di abbinare quantità a qualità. Oltre a recuperare tanti palloni, in mezzo al campo Cangianiello sta mostrando delle buone qualità tecniche

sabato, 14 ottobre 2023, 12:04

Dopo le due gare ravvicinate di Sassari e Ferrara, mister Gorgone ha concesso un po' di riposo ai suoi giocatori che si ritroveranno per riprendere gli allenamenti solo nella giornata di lunedì a Saltocchio: Benassai dovrebbe tornare a disposizione per il Pescara

venerdì, 13 ottobre 2023, 12:34

L'amministratore rossonero: "insieme a altri giocatori può essere una colonna portante di questa Lucchese. Le ultime due partite non devono demoralizzare l'ambiente, restiamo ambiziosi. Lo stadio? Come gruppo non siamo interessati a realizzare questo progetto, ma non lo ostacoleremo. E sui pagamenti ai fornitori..."

venerdì, 13 ottobre 2023, 08:34

Non inganni il solo punto conquistato in due partite: i rossoneri di Gorgone meritano la fiducia e l'entusiasmo della piazza perché propongono un gioco brillante, intendono dominare l'avversario senza speculazioni e mettono anche in mostra qualche buona individualità